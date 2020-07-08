振興三倍券第二波紙本預購今天上路，到週日(12日)截止，今預購人數正式破千萬。其中高達8成6仍選紙本券。不過增速驟減，單日成長僅50多萬，只有首輪單日平均一半。如此15日開始的郵局現場領取將增加，估計在800萬到1000萬人之間，對領取作業是大挑戰。

三倍券首輪7天預購人數973萬，昨第二輪開始，累計正式破1027萬，其中預購紙本占比8成6，已有882萬人，呈現一面倒情形。相比來說，數位三倍券綁定僅約145萬人，成長遲滯，其中以信用卡逼近百萬人最多。

不過昨二波預購人數有呈現減緩趨勢，對比首輪7日平均每日有百萬人，今天僅有54萬人。以此推估，15日正式發放前，預購人數會落在1200萬到1300萬人之間。以紙本券8成6來說，約有1100萬份，如此後續到郵局領取可能有800萬到1000萬人。兩者相加實際可能需求到1900萬份，比行政院紙本券預計加印預估1700萬份多。

經濟部表示，紙本加印多少份由政院決定。至於數位綁定，仍持續跟50家銀行與行動支付業者協商，有新優惠就會放上官網。綁數位日日抽Gogoro VIVA Lite電動機車，將到15日為止，之後改為每周抽出1台。

(中時 )