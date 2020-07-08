美國新冠肺炎疫情惡化、確診人數突破三百萬，導致航空業者復甦希望跟著破滅。有鑒於疫情升溫衝擊營收、多州政府重啟旅遊限制，美國各大航空公司計畫裁減員工並接受政府紓困貸款，希望藉此度過營運難關。

據聯合航空（United Airlines）內部報告顯示，紐約州、紐澤西州與康乃迪克州6月時宣布加強防疫，要求來自疫情重災區的旅客必須進行14天隔離後，該航空公司接下來一個月預訂機票數量開始直線下滑。

其中以紐澤西州紐瓦克機場降幅最為嚴重。截至7月1日止，該機場近期機票淨預訂量降至去年同期的16％，此數據幾周前升至去年同期的三分之一。其他機場狀況也好不到哪去。

聯合航空周一宣布，上萬名員工最快將於本周接到無薪假通知，此政策自10月起實施。

美國財政部7日表示，聯合、西南、達美、捷藍與阿拉斯加五家航空公司已與他們達成250億美元紓困貸款協議並簽署意向書。而包含美國航空在內的其他五家業者，上周便已同意財政部貸款條件。

(工商 )