美國疫情反覆不定，不僅恐使今秋開學採購時機延後，另外返校購物支出金額預料也將與去年持平。

新冠肺炎疫情不見緩和，導致美國民眾對於今秋能否復學備感焦慮，這也影響返校採購時機與購買產品。

根據諮詢機構Deloitte在5月29到6月5日針對1,200名父母的線上訪調發現，由於疫情仍高燒不退，高達66％的父母對於孩子重返學校一事感到不安。

儘管包括哈佛與其他長春藤學校已計畫在今秋重新開放學校，但這些學校仍多數將採取線上教學。

此外自從3月15日就關閉公立學校的紐約市，由於紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）表示疫情尚未趨穩，因此今秋是否順利復學還是未知數。紐約市學區是全美最大學區，共有超過1,800所學校與逾110萬名學生。

鑒於全美秋季開學步調不一，在許多家庭仍處觀望下，SW零售顧問公司總裁魏德茲（Stacey Widlitz）認為，返校購物潮時機可能延後發生。她說：「零售商可能因為沒有等到消費者出現而感到驚慌...父母只是等到復學情勢明朗才會打開荷包採購。」

(工商 )