警察為民服務，連遇到需要幫助的動物時也會伸出援手，台中市警察局第六分局協和派出所員警於巡邏途中發現一隻流浪狗，疑似遭車輛撞擊奄奄一息的倒在路中央，員警見狀立即停車，並打電話通報動保處前來救援。
日前凌晨時間，協和派出所警員潘瑋琳、賴駿彥巡邏途中行經台灣大道四段與東大路口時，發現似乎有動物倒在快車道中央，靠近一看才發現是1隻疑似遭車輛撞擊的流浪狗。
小狗雖全身多處受傷且後腳明顯骨折，但仍然還有呼吸，員警不忍小生命就此流逝，隨即撥打動保處電話請其前來援救，並且留在現場指揮交通。
路過熱心民眾也用毛巾將小狗包裹起來抬到旁邊的人行道上，避免小狗遭受二次傷害。警員潘瑋琳稱：「不管多小的生命都值得保護，不論是人還是狗都是一樣的。」，警方如此具有惻隱之心的舉動，也使得前來幫忙的民眾不由得豎起大拇指！
警方提醒民眾，若於行車途中不慎撞擊到動物，應立即通報相關單位或打1999請其前來處理，情況允許的話應擺放交通錐示警，避免後車因閃避不及撞上造成車禍。
(中時 )
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