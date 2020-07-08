台灣大健康產業聯盟協會理事長王國安8日表示，大陸推出《健康中國2030規劃綱要》政策，政策中提到，癌症存活率要增加15個百分點到約50％，又或人均壽命要增至79歲等，因而台灣在預防醫學、再生醫療、重症治療與細胞醫學更有許多發揮機會。

台灣大健康產業聯盟協會8日舉辦「疫後商機－台灣國際醫療、醫療輸出、細胞產業全球商機合作論壇」。藍濤亞洲總裁黃齊元致詞時直言，馬雲曾講過一句話，下一個阿里巴巴在大健康產業，未來的財富密碼就存在於大健康產業中。

金庫資本總經理丁學文表示，從創投角度來看，投資醫療有幾個重要關鍵要素，可以簡稱為LEAP，L就是Leadership（領導力），台灣醫療品質是無庸置疑；E就是Execution（執行），也就是團隊很關鍵；A就是Adapt（適應），適應性要很強；最後醫療投資要有Patient（耐心）。

天明製藥集團董事長王伯綸則指出，這次的大健康聯盟就是要透過團隊合作，把市場做大；未來台灣若能藉由優勢將人才、大陸及東南亞的病人引入，台灣的大健康產業將有機會擁抱全球商機。

(旺報 )