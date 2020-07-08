台北市長柯文哲日前指出，有人用1280捷運月票搭車搭到破萬，因此他懷疑「是不是有人利用捷運做快遞」，更要交通局查清楚，此舉引發外界不小的議論。但成大教授李忠憲在臉書上酸柯文哲，「台灣聯考的精英，往往就只有單一價值的思考」，並以德國的美好周末票來力挺乘客。

李忠憲長年撰文批評柯文哲，這次他針對此事發文批評柯文哲，「柯文哲強調的月票￼1280坐到 3000 或10000 元，根本一點也不誇張好不好！」，他舉德國的例子說明，有一種票叫做美好週末車票 Schönes-Wochenende-Ticket ，一張票30馬克（大約500台幣），可以五個人一起使用，一整個週末全德國的火車在某種列車等級之下都可以乘坐。平均一個人不到100台幣。

李忠憲直言，德國火車的車票非常的貴，利用這種票坐到幾千塊台幣是稀鬆平常的事情，如果有心要破萬也不是很困難。文末，他也不忘諷刺像柯文哲這樣的台灣聯考菁英，往往只有單一價值的思考，以為金錢是衡量所有事情的唯一標準，更強調人其實並不擁有金錢，時間才是最寶貴的資源。

(中時電子報)