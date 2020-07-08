刑事局破獲全國首件以合法化學原料製造合成第四級毒品硝西泮工廠案。（盧金足攝）

中部打擊犯罪中心獲全國首件以合法化學原料製造合成第四級毒品硝西泮2處工廠案，查獲成品、半成品及化學約可製成2300萬顆一粒眠，初估市值約20億元。（盧金足攝）

警政署刑事局中部打擊犯罪中心8日宣布破獲罕見以合法化學原料製造合成三級毒品一粒眠案，警方查獲綽號「雞蛋寶」的梁姓主嫌等四人，租用兩處透天別墅，起出第四級毒品硝西泮原料，查獲成品、半成品及化學大約可製成2300萬顆一粒眠，初估市值約20億元，除了製成顆粒，粉末還可加入毒咖啡包，暑假來臨，及時阻止毒品流入市面。

刑事局偵查第六大隊今年1月接獲情資指稱，綽號「雞蛋寶」，人稱「寶哥」的四十八歲，梁姓男子，涉嫌以進口原料方式非法製作一粒眠毒品，並於桃園地區從事販賣等不法活動，經刑事局分析、比對相關資料後，研判梁姓主嫌涉案嫌疑重大，立即與雲林縣警察局刑事警察大隊及桃園市政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組全力查緝，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊隊長葉明鐘指出，經專案小組長達半年的深入追查發現，梁姓主嫌透過國內化工行進口合法化學原料，再指使旗下莊姓、李姓及吳姓小弟等人非法製造合成硝西泮毒品，由於硝西泮毒品為俗稱強姦藥丸的「一粒眠」主要原料，為躲避警方追查，犯嫌不定時更換製毒場所與交通工具。

專案人員於偵辦期間不辭辛勞追查，最後確認梁嫌等人於桃園市楊梅地區租用2處透天別墅作為製毒工廠，1日見時機成熟，在檢察官指揮下，動員40餘名警力，兵分4路執行拘提搜索。

警方當場在2處工廠內，查獲第四級毒品硝西泮成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備，警方將梁姓主嫌等四人移送法辦

，梁、莊、李等三人移送桃園地檢署聲押獲淮、吳姓犯嫌以十萬交保。

梁姓主嫌向警方供稱「向大陸網站學製毒」，但警方質疑幕後有集團指使，擴大追查中，警方以畫一粒眠市價一顆在六十元到一百元之間，如以平均八十元估算，此次所查獲該製毒集團成品、半成品及化學原料，約可製成2300萬顆一粒眠，市值約20億元。

警方當場查獲贓證物，包括第四級毒品硝西泮成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮、溴化試劑、胺化試劑、乙醇、乙酸乙酯、圓底燒瓶、冷凝管等化學試劑及大批製毒設備。

刑事警察局鑑識科科長葉家瑜指出，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮一般作為染劑用，一粒眠在我國屬第三級毒品，施用該類毒品會產生嗜睡、疲倦、意識模糊、記憶衰退、行動機能受損等現象，嚴重者出現呼吸和心肌功能受損。

葉明鐘強調，許多不法分子將一粒眠當做強姦藥、迷藥使用，對社會危害極大，專案小組此次破獲2處製造工廠，及時攔阻該批毒品流入市面，呼籲勿因同儕壓力或好奇心輕易嘗試，以免誤人誤己，後悔莫及。

(中時電子報)