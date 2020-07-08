八旬黃姓老婦迷途，員警看到她手上拿著花博卡，循線找到家人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員孫念先日前接獲民眾報案稱有迷失老人不知回家的路。趕赴現場見一名八旬的黃姓老婦迷途在忠勇路近文山三街口，當下一問三不知，後來看到老婦手上拿著花博卡，研判老婦應該是坐公車前來，擔憂天氣炎熱會讓老婦中暑，先將其載返派出所休息。

「慢慢走啊！小心頭！」員警展現暖男的一面，一手牽著老婦，一手開車門扶老婦坐上車。經查老婦所拿悠遊卡係記名花博卡，推估老婦年紀，並依據卡片上姓名輔以戶役政系統查詢到老婦身分，終於聯繫上其女兒黃小姐。

黃小姐與員警通上電話時相當感激，立刻搭乘計程車來接老婦回家，並頻頻與警方握手道謝。

警方調查，原來老婦和家人一起從新北市南下台中遊玩，全家自彩虹眷村遊覽後轉乘公車要回市區飯店休息，沒想到一行人都還在車上，老婦一看車門打開，就逕自下車，一旁的女兒正好在閉目養神，未察老婦離開視線範圍。

當家人發現時，車門已經關閉揚長而去，只好趕緊再叫計程車返回到老婦下車的站牌，後經警方聯繫才知母親已經被載至派出所，於是立刻驅車前往派出所接回母親。

家屬向警方表示，好險有警察幫忙，媽媽年紀大了，這次帶她出來散散心，突然自己下公車，「我們也是嚇一大跳，很怕發生危險，感謝警察，有你們真好！」

春社派出所所長江松泳呼籲，平時應注意家中長輩動向，若為失智症的長輩，建議讓其配戴手環或在經常穿戴的衣物上縫上識別身分及電話的布條，如此一來，發現的民眾或警方都能立即為老人家聯繫家屬，盡快平安返家。

(中時 )