交通部長林佳龍近日因觀光業倒閉潮，不慎說出驚天一語，表示「沒競爭力退場」引發爭議，遭眾人撻伐稱又再「講幹話」，引起廣大網友討論。宅神朱學恒也在臉書上搖頭嘆道「龍龍悄悄的離民選市長越來越遠了」。

全球在2020年上班年受到新冠肺炎（COVID-19）襲擊，經濟受損慘重，國內雖異情趨緩，但觀光旅遊業仍遭重創，不少旅行社出現裁員、倒閉潮。對此現象交通部長林佳龍昨（7）日竟表示，「觀光產業也要轉型，要人助也要自助，需要退場機制，市場正好可利用這次疫情，重新盤整和洗牌，沒競爭力的就逐漸退出市場。」讓許多民眾聽完傻眼，更遭嗆「難怪選輸盧秀燕」。

林佳龍的發言讓名嘴朱學恒也看不下去，他表示「龍龍悄悄的離民選市長越來越遠了……這發言太剛硬了」。網友更在貼文底下留言大酸「一看就知道是沒有競爭力的部長講出來的話」、「他說的沒錯啊！適者生存不適者淘汰啊！跟他自己一樣。」、「沒有啊很佳龍，他意思就是回歸市場機制」。

其實林佳龍也此次失言表示，「救命錢、快快發」是為了力挺業者度過難關，降低裁員或降薪的衝擊。然而，紓困補助不可能永無止盡，在政府輔導、業者參與下，促進產業轉型，才是永續經營的關鍵。也有網友認同說「其實他說的沒錯，錯在他說出來了」、「他說的都沒錯，就是太REAL，根本嘻哈歌手」。

(中時電子報)