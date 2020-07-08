醫家醫生技股份有限公司總經理王昱智8日在「疫後商機－台灣國際醫療、醫療輸出、細胞產業全球商機合作論壇」上表示，專業的健康管理服務將成新業態，且透過結合線上線下、智慧裝置、人工智慧、大數據等技術，深入民眾日常生活。

王昱智表示，醫家醫共享家醫平台將針對三大面向提供用戶更完善的醫療周邊服務。第一，平台上將會有家庭醫生提供遠距諮詢；同時，也提共上門諮詢、健康追蹤等服務，當用戶罹患重症時，也會聯合多位專科名醫為用戶進行聯合諮詢。

其次，平台上將會有健康管家，服務包括為用戶建構e化的健康履歷，記錄用戶平日生活的各項數據；在健康管家中，還建置醫家365服務，提供用戶看診前、中、後的陪同服務。

最後，平台將與醫療單位連結，提供用戶醫事尊享服務；該服務彙整了全台灣的醫院資訊，提供各家醫院的治療強項、名醫及健檢中心資訊，用戶也可透過VIP門診進行看診與獲得醫療照顧。

(旺報 )