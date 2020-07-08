弘道老人福利基金會長年推動預防憂鬱計畫，去年更在林後四林平地森林園區舉辦大型健走活動，成功吸引近千人攜家帶眷參加，而今年因受疫情影響，活動募款經費很不理想，盼各界能再支持。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會長年推動預防憂鬱計畫，去年更在林後四林平地森林園區舉辦大型健走活動，成功吸引近千人攜家帶眷參加，而今年因受疫情影響，活動募款經費很不理想，盼各界能再支持。（謝佳潾攝）

弘道老人福利基金會長年推動預防憂鬱計畫，去年首次在林後四林平地森林園區舉辦大型健走活動，成功吸引近千人攜家帶眷參加，不少長輩戰勝心魔走出戶外、鼓舞人心，但今年受疫情影響，預設60萬的活動費，目前僅募到1萬5000元。

弘道屏東服務處長陳峙瑋指出，弘道長年服務長輩，發現「預防勝於治療」很重要，若預防端做得好，後續會減少很多社會成本與親友照顧壓力，所以25年來在預防憂鬱上著墨不少，從不老騎士、不老樂團、生命咖啡館到健走等一系列活動，都是為強壯長輩的身心靈而存在。

陳峙瑋說，健走活動已在北部舉辦多年，屏東是去年才首辦，但成效卻出乎預料的好，不僅詢問度高、報名踴躍，參加的人還有輪椅長輩以及四代同堂，看著不少長輩戰勝心魔、願意走出戶外走進人群，感動難以言喻。

「大家都很期待今年再相見！」他說，活動結束後，不少人約好今年再相逢，不料因疫情影響出現波折，今年本就規畫11月14日同地點舉辦，並未疫情關係延期，但募款進度卻因其深受打擊，與去年一樣預設的60萬活動經費，至今僅募到1萬5000元。

他無奈道，弘道等到進入防疫新生活後才啟動募款，不料接觸中小企業逾20家後，進度不如預期，不過他們不會氣餒，仍會繼續向企業提案，承諾長輩屆時一定會如期舉行。

(中時 )