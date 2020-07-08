林女墜樓前曾在社群評PO文自己遭到工作上司的的性侵害。知名社運人士王奕凱，今日在臉書PO文表示，林女的死皆是由此物理執行長夫妻共同所逼迫的，林女本來是有極大的求生欲望。（摘自王奕凱臉書）

新北市衛生局30歲林姓女雇員幾日前墜樓身亡，林女墜樓前曾在社群評台上留下千字文，也揭露自己遭到工作上司的的性侵害。知名社運人士王奕凱，今日在臉書PO文表示，林女的死皆是由此物理執行長夫妻共同所逼迫的，林女本來是有極大的求生欲望。

知名社運人士王奕凱表示，衛生局林女的輕生，皆是由物理治療所的執行長夫妻所造成的。王奕凱說明，執行長的妻子在林女剛輕生不久後，立即表態她自己是透過偷看老公的手機得知他們正在偷情，然而瞬間又變化說法，聲稱是自己找了徵信社偷偷調查而來，又立即改口在6月份得知2人的偷吃的情節，但是最後仍反轉過來指證，徵信社是林女自己找來的，林女還前去找你討錢，甚至騷擾你們2位的安靜生活。

而妻子亂造謠是非，老公也非是個好東西。王奕凱進一步說明，廖執行長得知自己應該挺身而出面對所有問題，但他卻將林女說成是她自己主動，而且還妨害自己的社會地位。王奕凱認為，妻子非但模糊焦點，先生也滿口謊言來試圖擴散消息，來讓媒體得知後一面倒的放送而出。

王奕凱也認為，廖執行長被得知與林女的2人情節後，還妄想將林女逼到絕路，即便分手後也不放過，決心要她身敗名裂外，也要搞成非性侵事件，而是林女自己想不開而自己選擇輕生的。

王奕凱決心要打破沙鍋問到底，因為王奕凱認為是廖執行長夫妻害得林女悲慘不勘，明明是自己不檢點，卻以精湛的演技將整個事件的矛頭，整個推下都是林女的錯，王奕凱在自己臉書文中，意志力堅定的必須要為林女討個公道。

(中時電子報)