恆春文史工作者念吉成日前藉由史料、替墾丁社頂排灣族龜仔角社遺族向屏縣府提訴願，盼助他們恢復原民身分，不料訴願結果以「個人之見豈能凌駕於法律之上」為由駁回，居民怒批政府沒同理心。（謝佳潾攝）

恆春文史工作者念吉成日前藉由史料、替墾丁社頂排灣族龜仔角社遺族向屏縣府提訴願，盼透過還原歷史助他們恢復原民身分，不料訴願結果以「個人之見豈能凌駕於法律之上」為由駁回，居民怒批政府沒同理心、狠奪血緣之親。

龜仔角社雖在歷史上消失500年，但遺族仍生活在現今墾丁社頂，目前約有百餘人，且都很清楚自己的根，現年75歲的潘秀菊說，她父母都會講排灣族語，雖然到她時漢化嚴重，但不能抹滅他們流有原民血液的事實。

她說，1963年是政府宣告登記原民身分末年，但她近年才得知此事，當年訊息傳遞不佳，大家幾乎都不知道，而今豈能以此拒絕他們恢復身分。她無奈道，這些年大家都嘗試找原鄉或平地原鄉民代協助，但到頭來都淪為政治支票。

社頂人苦嘆「做回自己好難」，一度想放棄，直到念吉成幫提訴願才重燃希望，不料回文卻寫「訴願人援引相關專家學者議題研析報告……，可供日後修法之參考。惟尚未修法前，依法行政乃是基層公務機關之最高原則，個人之見解豈能凌駕於法律之上？」，潘等人看後怒批政府無同理心。

她強調，長相不能騙人，且又有學者用史料佐證，政府怎可視若無睹。而念吉成則稱，學者提供資料是盼政府重視問題並解決，而非拿依法行政無限上綱，他將向內政部戶政司提訴願，還社頂一個公道。

對此，恆春戶政事務所解釋，他們是依規定在期限內就目前的法規及實務提送答辯書，他們很了解社頂居民對族群認同的迫切需要，但原住民身分的認定權責在中央原住民族委員會，縣府尚未召開訴願委員會議，訴願人可以在會議中陳述意見。

恆春戶政事務所強調，戶政事務所無權駁回訴願人的訴求，最後結果仍須由訴願委員會決定，且這是全國性問題，待大法官釋憲後，將給予協助。

(中時 )