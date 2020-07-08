近來，有許多媒體和網友把國民黨高雄市長參選人李眉蓁和前高雄市長韓國瑜之間做連結。對此，資深媒體人邱明玉在政論節目上問民進黨高雄市參選人陳其邁，會不會覺得又在和韓國瑜選舉，陳其邁回應，李眉蓁應該展現她和韓不同之處，同時陳其邁也駁斥國家隊助選是抹黑。

邱明玉在政論節目向陳其邁提出兩個問題，一是從李眉蓁出線以來，很多人說她是「韓國瑜2.0」，陳其邁會不會覺得，怎麼又是韓國瑜？二是藍營稱陳有「政院國家隊」助選，那未來民進黨主席蔡英文總統也來輔選時，是不是意味著連「總統國家隊」都來助選了，陳其邁有這方面規劃嗎？

陳其邁則表示，李議員在選舉的過程裡面，她應該要表現他和韓國瑜哪裡不一樣，哪邊政策做得不好，她要做哪邊的檢討。假如李眉蓁當高雄市長，但她跟韓國瑜的政策沒有哪邊不一樣，包括香港村和兩岸政策，那自然而然大家會去把這之間作一些連結，陳其邁還指出，李眉蓁的競選班底幾乎很多都是韓國瑜市長當時的部屬，並認為這問題要問李議員。

對於外界批評陳其邁有「政院國家隊」助選，陳其邁認為這是抹黑，他指出目前的行程，主要都是在跑基層，上山下海。而他和沈榮津部長與龔明鑫政委之間，是在下班時間用網路討論之前他在政院時負責的領航企業計畫、台商回流三大方案等政策，若他在高雄執政時要怎麼配合，讓外商願意投資高雄。而日前衛福部長陳時中南下是參加防疫人員的表揚，他提到過去共事的一些事情，是還原真相。

最後，陳其邁表示，這場選舉應該是要討論怎麼讓高雄更好，所有候選人拿出政見，說服市民誰是最適合的任高雄市市長。

(中時電子報)