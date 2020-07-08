結婚是一生一次的體驗，是一種儀式，也是一種紀念。有對有步入禮堂打算的準新人討論到宴客場所卻遇到困難，男方堅持想「辦桌」讓女方崩潰，不知如何是好。不過網友卻指出，辦桌其實沒想像那麼差，甚至感受還會辦比在飯店好。

原PO在PTT「WOMENTALK板」表示，和男友聊到婚姻對方卻堅持一定要「辦桌」，雖然原PO不要求非得半在飯店，但想到鄉下街坊鄰居會指指點點，對此非常頭疼。

貼文一出，有人建議遇上這種事，可以選擇折衷的方式，既然對方想辦桌「要辦就給他辦啊，女方場再辦自己想要的」，還是要尊重男生對婚禮的憧憬。不過，更有不少網友指出，其實現在辦桌還有許多人停留在流水席、環境不好的刻板印象，甚至還覺得辦桌比較好吃。

網友建議，現在甚至有些飯店在推「辦桌風喜酒」，或是可以可花錢租借場地，找活動中心、國中小禮堂，或運動中心辦桌，在室內就不必擔心夏天太熱，還有冷氣可吹。一位過來人指出，「我婚禮也是辦桌，拿大飯店的預算來辦桌，每道都是海鮮，結束再一人一桶冰淇淋，多爽，有來的都狂打卡！」

(中時電子報)