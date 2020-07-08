去年8月，台北市一場規模3.2地震，氣象局追查原因發現是大屯山活動造成，也證實大屯山是一座活火山，引發熱議。長期研究大屯山的中研院團隊，也表示過去一年間，大屯山活動頻繁，未來1萬年內恐有爆發之虞。

根據《TVBS》報導，大屯火山研究教授林正洪表示，過去一段期間，他們監測到大台北有很頻繁的小規模地震活動，這些都與火山活動與活火山特徵有關。林正洪指出，大屯山的岩漿已經開始不安分。

林正洪補充，雖然大屯山底下有岩漿庫，不排除有噴發可能，但短時間內不會發生，不必過度恐慌，且周邊監測儀器完善，可全天候監視掌握資訊。氣象局也表示，火山警報規劃即將完成，未來火山警報將有3個燈號對應，包括正常狀態的綠燈、一級警戒的黃燈與嚴重二級警戒的紅燈，使民眾能更快接收資訊，預計年底上路。

大屯山位於陽明山國家公園內，鄰近大台北地區，海拔1092公尺，是目前台灣境內唯一一座活火山，根據資料，大屯火山20萬年前爆發，形成紗帽山，而最後一次活動則是在6000年前。

(中時電子報)