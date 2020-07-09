1名男網友在PTT上自白，首次是如何轉大人破處。男網友認為，女生主要都是依賴感覺才會開始，他認為真誠的行動，必定會轉換成激情嘿咻，因此他將自身的經驗分享給版上鄉民，期盼各位男性網友都能夠破處成功。

據男網友的說法，他認為女生主要是依靠感覺行動，只要當下與對方有了心靈上的契合，必定就能自然上床嘿咻。男網友進一步說明，他認為自己一定要準備完善的行程，他舉例可以訂旅館時候，順便訂上1整晚，不要吝嗇的只預約休息時段，他認為這樣會讓女生覺得，只是想要跟她床事運動，並非真的想要真情面對。男網友認為，一定要讓女生認為自己真的在乎她，自己非常重視她，讓女生整個人都覺得她有在你的心裡。

男網友針對套子的預備，也提供了一系列的方式。他表示套子必定要有，而且是在2人見面以前就要備齊；其二，最好一起去摩鐵時都預定整晚；其三，要當是幫忙女生慶生過好日子，切萬不要只想要與女生有活塞運動；其四，若真的無法有嘿咻的激情發生，也可以等到下次，不要急著馬上就有。最後，男網友以赤名莉香的名言認為，喜歡是不會說停就停。如果會，那一開始就不會喜歡了。

網友紛紛認為會不會想太多，「2樓跟5樓解釋了套路再多，女方想就是想，不想就是不想」、「直接說，女人，放假到我家一起看電影不就好了」、「電影、摸抱抱、親親，就上了阿！不然勒？記得沙發」，也有網友覺得，「其實只要在只有兩個人的安全環境，適當的時間，一個火花就會發生」、「應該是想要一個可以馬上用的招式」。

(中時電子報)