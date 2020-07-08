南韓知名網拍女模申才恩，擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖已在去年升格人妻，但仍不吝分享辣照，尤其34E傲人上圍總讓粉絲一飽眼福，近日她花了5小時拍新的泳裝寫真，沒想到拍完後，胸前竟GG了。
申才恩在IG表示拍了一系列新風格比基尼寫真，為此在戶外進行長達5小時的拍攝，由於天氣實在太熱，拍完後，她身上竟留下比基尼的曬傷痕跡，讓她不禁直呼很痛「救我」。
照片中，申才恩穿著細肩帶背心，展現胸前到鎖骨一片紅的痕跡，可看見比基尼線條十分明顯，不難想像曬傷的痛。
(中時電子報)
南韓知名網拍女模申才恩，擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖已在去年升格人妻，但仍不吝分享辣照，尤其34E傲人上圍總讓粉絲一飽眼福，近日她花了5小時拍新的泳裝寫真，沒想到拍完後，胸前竟GG了。
申才恩在IG表示拍了一系列新風格比基尼寫真，為此在戶外進行長達5小時的拍攝，由於天氣實在太熱，拍完後，她身上竟留下比基尼的曬傷痕跡，讓她不禁直呼很痛「救我」。
照片中，申才恩穿著細肩帶背心，展現胸前到鎖骨一片紅的痕跡，可看見比基尼線條十分明顯，不難想像曬傷的痛。
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