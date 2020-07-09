娛樂8點半》聚合離散不僅是人生的常態，在演藝圈中更容易被放大檢視，日前歌手張清芳和富豪宋學仁閃電結束15年婚，聲明強調希望外界別揣測離婚主因，日本搞笑諧星渡部建2017年娶了「第一美女」佐佐木希，卻爆出他不知足偷吃，不僅玩多人運動，還跟別的女人玩廁所性愛。他受訪坦言就是忍不住，還說因為認識了一些玩起來很安全的女性，自此對婚外情無法自拔，並強調仍愛著佐佐木希，讓外界傻眼。

現年47歲的渡部建1993年與兒嶋一哉組成搞笑藝人組合UNJASH出道，2017年迎娶日本第一美女佐佐木希，兩人閃婚並生下一子，日本自古有俗諺說：「秋田美女九州郎」，而佐佐木希便生於秋田，據知她17歲時在商場當售貨員，被星探挖掘參加選美，之後以冠軍身分踏進演藝圈。

佐佐木希和渡部建2014年傳出戀情，3年後結婚，兩人相差15歲，起初不被外界看好，但在聲明中兩人透露會一起為小事微笑、煩惱時互相鼓勵，因此決定走入家庭，渡部建求婚時還保證說：「雖然我比妳大，但我一定會活很久，所以請和我結婚」，讓佐佐木希開心噴笑。

佐佐木希婚後淡出演藝圈，相夫教子，上月知情人則向周刊報導渡部建對婚姻不忠，根據在夜總會工作的陪酒女郎、舊愛等說法，渡部建不顧人夫身分，曾在朋友別墅內參加多人運動，還常在六本木中城的殘障廁所找炮友野戰，一名女性坦言，每次完事後渡部建都會塞10000元日幣給他，相當於2700元台幣，「我就像他的性發洩出口」。

渡部建自稱找到玩起來安全的女人才偷腥。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

渡部建偷腥爆發後，外界本來都期待佐佐木希快刀斬亂麻，或許是考量到有小孩，佐佐木希對外堅稱不會放棄丈夫、不會離婚。渡部建也喊話最愛的還是佐佐木希，先前接受專訪談到出軌主因，他鬆口找到「玩起來很安全的女性」，稱婚後得知身邊朋友打造了一個「可以放心玩樂的環境」，他才沉迷於此，也承認是太自負才會犯錯，問他佐佐木希看了報導的反應？他坦言妻子就是「失望、憤怒、震驚」。

而相較於日本第一美女佐佐木希和渡部建的婚變八卦，婚前曾和女神宋慧喬等人交往的49歲李秉憲，2013年與小他12歲的李珉廷結婚，而李珉廷早年演出韓版《流星花園》具俊表的未婚妻闖出人氣，她不僅外型亮麗，家世背景更是顯赫，外公為知名畫家朴魯洙，祖父是法官，父親是廣告公司總裁，母親則是鋼琴家，財力完全不輸出道多年的李秉憲。

李秉憲在妻子懷孕時找小模調情。（圖／翻攝自DISPATCH韓娛王微博）

未料兩人婚後一年，李秉憲就爆出趁妻子懷孕期間出軌，小三李智妍與金多喜以對話紀錄和照片作威脅，李秉憲不堪被勒索報警，整件事就此爆發，從對話紀錄中可見李秉憲忘了家中孕妻，和外面的女人約砲調情，字字句句都摧毀了李秉憲一度建立起的好男人形象。

根據當時報導，李秉憲瞞著太太，對李智妍展開攻勢，主動要電話號碼，還說願意幫對方付電話費，有次李秉憲問李智妍晚餐要吃什麼？女方反問他想吃什麼？李秉憲秒回：「你」，更用浪漫二字代替發生關係，問李智妍：「明晚會見面吧？會浪漫嗎？」、「我腦中只有明天、妳、浪漫、成功」。

Grace後來原諒阿翔。（圖／翻攝自Out Of Control 媽咪Grace臉書）

李秉憲捲入桃色風波後，一度讓李珉廷氣得離家出走搬回娘家，最終仍選擇原諒，無獨有偶，台灣藝人阿翔2011年和外型甜美的Grace結婚，育有2女1男，去年爆出阿翔和「好兄弟」謝忻車吻風波，阿翔第一時間出來笑嘻嘻稱是「滿滿的感情沒拿捏好」，又說是：「彼此心情不好給予擁抱鼓勵都是有的，沒有拿捏好這個分寸」，被網友罵翻。

Grace後來為了家庭選擇原諒阿翔，卻坦言日子過到失控，有網友在PTT八卦版問為何好幾對外遇小三都比不上正宮漂亮？有自稱是徵信業者的網友表示：「男人喜歡這種是基於性而喜歡，但並不是基於心靈交流的愛」，網紅潔哥也神回：「是因為偶爾都會想吃垃圾食物嗎？」

(中時電子報)