許多人習慣透過中醫的針灸來做治療，的確，針灸治療被研究證實，能夠改善疼痛、情緒障礙及促進中風後腦神經修復等；另外，還應用在癌症輔助治療，以降低抗癌藥物噁心、掉髮等副作用。甚至被世界衛生組織（WHO ）認可能夠治療心臟病、氣喘、中風，甚至紅斑性狼瘡等一共43 種疾病。

但如果你在針灸之後出現不明原因的發燒，甚至在針灸的地方有紅、腫、熱、痛…等情形產生，一定要立即就醫。過去就有發生過患者因為針灸而造成細菌感染，引發膿瘍進而壓迫脊髓，導致患者漸進性癱瘓；也有人針灸腳背，卻引發蜂窩性組織炎；甚至，還有被密醫扎針後氣胸身亡等許多案例。

中醫師朱益智指出，以上面提到的針灸後誘發蜂窩性組織炎來說，免疫力比較差的人或是糖尿病等慢性疾病患者，都是針灸後急性發炎反應的高危險群，一定要特別注意。另外，若是針灸胸腹部2至4小時後產生呼吸困難，就可能會發生氣胸，主要的原因和醫師手法以及針灸器械污染係針灸治療引起併發症發生；也有可能來自於穴位或針刺時體位的選擇不當，或是針刺深度太深所導致。

除了上述狀況之外，針灸治療會出現感染問題的通常還可能是醫師缺乏無菌觀念，例如以手去握針身；或醫師指甲太長，容易增加病人細菌感染的機率；還有隔著衣服或襪子針刺；或針具掉在地上再拿起來使用及針的消毒不完全等。

朱益智表示，從事針灸的醫師必須具備專業醫學知識與無菌技術操作概念，再搭配良好的針具品質與消毒程序等等，才是針灸治療能否達到效果與安全不可或缺的要素。醫療場所的選擇也很重要，建議選擇具有台灣中醫師資格的中醫師是為安全有效針灸之保證。那麼要如何知道是否有中醫師資格呢？中醫師執行業務會明顯懸掛中醫醫療院所招牌之場所執業。

最後朱益智建議，即使是親友好友介紹的中醫師，像有些會在一般家庭或者寺廟看診，都應該要注意停看聽；另外，在看診之前，可以先到網路搜尋醫師的學經歷及風評，並確認是否為該醫師本人看診，以確保看對醫生、找對診所，才不會治療不成反而變傷害。

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(中時電子報)