美國疫情近日惡化，根據約翰霍普斯金大學統計，至今已逼近3百萬人確診、13.1萬人死亡，不過總統川普將此「歸功」於美國檢測能力增加，並強調「死亡率正在下降」。不過，世界衛生組織仍警告，全球疫情新增確診數正在急遽上升，雖然4月時死亡率下降，不過照當前疫情攀升趨勢來看，「若見到死亡率再次回升，也不會太意外」。

據美媒《CNBC》報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）7日在WHO位於日內瓦總部的記者會上表示，自6月以來增加的新冠肺炎病例在全球持續攀升，雖然死亡率是呈下降趨勢，但他警告在新增病例與死亡數上升的時間會有一段間隔，要追蹤因新冠病毒而陷入重病死亡，或因潛在仍未發現的新冠病毒而死亡案例，仍需要數周時間。

萊恩表示，雖然會有些間隔，但我們可能會看到死亡率再次攀升，畢竟我們在過去5至6周內看到了新增病例快速增加，「我不認為看到死亡率反轉上升會是個意外，這雖然很不幸，但確實發生了」。

萊恩也強調，現今如拉丁美洲與北美洲的疫情最令人擔憂，前者「看起來不是很好」，後者更是讓WHO憂心，並表示「如果你曾想4月與5月我們曾面對一日10萬確診，如今我們恐要面對一日20萬確診，且這並非全然都是因檢測增加的結果」。根據約翰霍普金斯大學的統計，全球已有53.8萬人死於新冠病毒，而美國就有13萬。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同時也警告，死亡率下降不代表「已經成功」，全球死亡率的變動是因為部分國家已控制住病毒，但有的國家明顯並未如此。

(中時電子報)