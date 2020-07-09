直播帶貨、視訊會議等需求與強大市場潛力，在疫情期間被全球看見。如果你也正想尋覓一個好用、高畫質的直播或錄製影片專用錄影機，羅技StreamCam將是一個推薦利器。

羅技StreamCam的包裝很簡單，機身為66 x 58 x 48 mm，不含安裝套件僅150公克。包裝內含StreamCam本體，再加上可架設在筆記型電腦螢幕、顯示器上的支架、接上標準腳架的支架，並附上XSplit三個月高級會員授權。機身上連著USB-C接頭的1.5米連接線，接入電腦對應連接埠，並下載Logi Capture程式，即可使用（使用時前方會亮起白色LED燈）。

羅技StreamCam 包裝。（黃慧雯攝）

羅技StreamCam 包裝內容物，附有XSplit三個月高級會員授權。（黃慧雯攝）

羅技StreamCam 換用不同底座可以接上腳架。（黃慧雯攝）

羅技StreamCam鏡頭光圈f/2.0，視角78度，支援最高[email protected]畫質，並具備降噪濾波器的雙全向麥克風，可錄製立體聲或雙單音頻道。StreamCam本身還具有電子防手震功能，可減少因意外的碰撞或移動而導致的攝影機晃動。此外相容Windows/Mac雙平台，無論你慣用Windows還macOS系統，StreamCam都能為影片製作帶來幫助。對應社群平台的需求與喜好，安裝時還能將StreamCam轉90角來支援直式拍攝，限時動態最好用！

若是搭配Logi Capture程式，還能支援智慧自動對焦與曝光。當拍攝時臉部轉動，AI臉部追蹤技術能協助精準對焦，並調整曝光，讓觀眾時刻都能看清楚臉上細微的表情，互動上更有感。製作影片時，Logi Capture還可以協助加上底部的說明文字、或是同時錄製螢幕畫面，或是加上看起來就很專業的浮水印，保護自己的智慧財產權。

羅技StreamCam 搭配Logi Capture軟體可以成為強大的影片製作工具。（黃慧雯攝）

羅技StreamCam 可接入OBS作為直播時的攝影機(左為Mac前鏡頭、右為StreamCam）。（黃慧雯攝）

更能支援市面上常用的OBS以及XSplit直播軟體，應該能覆蓋到相當大一群經常在使用影音直播的使用者，並且以60fps格式取樣，輕鬆呈現比電腦內建攝影鏡頭更優秀的影片畫質。是有影片製作需求的朋友，可以考慮的錄影設備之一。

(科技)