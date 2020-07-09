【回憶殺】劉雪華是瓊瑤御用女主角，出道42年累積大量影視作品，是許多觀眾相當熟悉的面孔，3秒掉眼淚的演技功力，更是贏得「水龍頭」的封號。不過，她的感情路卻走得很坎坷，先後遭受孕期被劈腿、男友娶別人及中年喪夫的痛苦，現年60歲的她，依舊渴望著愛情。

劉雪華1991年結識劉德凱，兩人不久便陷入情網，共同合作的《床邊愛情故事——風裡的愛》還讓她得到金鐘獎最佳女主角，不過，劉德凱前妻的閨蜜谷音出面爆料劉雪華是第三者，此說法遭到雙方否認，反而越愛越勇，劉雪華為了實現劉德凱的導演夢，甚至資助3000萬新台幣，可見當時愛得有多深刻。

劉雪華和劉德凱情纏6年，對方卻在婚前愛上別人，拋下懷有身孕的她。（圖／中時資料照）

交往第六年時，劉雪華發現自己懷有身孕，小倆口喜孜孜的準備婚禮時，劉德凱卻在赴法拍攝《一簾幽夢》時，愛上當地的20歲女孩安琪，並對外宣布將與新歡結婚。婚禮當天，各家電視台都在轉播婚宴現場，懷有身孕的劉雪華邊看邊痛哭，一度想要結束生命，在母親的陪伴下才逐漸走出傷痛。只是沒想到，她有天不小心在浴室滑倒，肚裡的胎兒不幸流產，從此失去當媽媽的機會。劉雪華事隔多年回憶起這段往事，坦言：「當時對我來說的確是晴天霹靂，好像是從天上掉下來的。我對自己說不可能，可只能接受這個事實。」

過了2年，劉雪華和鄧育昆因合作電視劇《傻阿甘》相識，才認識三天就互許終身，結婚後，鄧育昆每天給劉雪華寫一首詩，劉雪華還會把詩裱框起來。兩人如果吵架，劉雪華會出門打麻將，鄧育昆則在家裡寫80多張「我愛你」紙條賠禮。而她出門在外，會帶著鄧育昆的衣服，睡覺也能聞到老公味道。劉雪華一直自嘲「生活無能」，容易迷路、不會自己上銀行、不敢獨自逛街購物、不會削蘋果，也不會用微波爐，這一切，全部都是鄧育昆寵出來的。

劉雪華和鄧育昆共度幸福的12年婚姻，卻被命運硬生生拆開。（圖／中時資料照）

沒想到命運開了一個大玩笑，2011年鄧育昆不小心半夜失足墜樓身亡，無疑又給劉雪華一個劇烈的打擊，痛失丈夫的她哭到不能自己，但為了不耽誤手上的戲劇，只能勉強打起精神回到工作崗位，回想起這段過往，劉雪華不太清楚自己怎麼走出來的，當時身邊的親朋好友都很擔心她，但她知道要真正釋懷，還是需要靠自己的力量。現年60歲的她，雖然沒有再婚，但對於感情，仍抱持正面態度，如果緣份再度敲門，她一樣會奮不顧身的擁抱愛情。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)