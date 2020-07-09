三星為了在先進製程拚戰台積電，日前傳出放棄4奈米製程，直接從5奈米殺進3奈米，跟台積電正面對決，但三星如此盤算真能迎頭趕上？業內人士指出，三星跳過4奈米可能面臨兩大風險，包括無法從4奈米學習技術經驗和可能損失更多訂單。

台積電上（6）月初在法說會上提到，先進製程進度未受疫情影響，5 奈米製程已在今年第2季量產，預計明年大量出貨，強化版5奈米將於2022年量產，至於研發中第三版5奈米製程的4奈米技術，預計將於2023年投入量產。

而三星5奈米明（2021）年初才可望放量生產，原本期待2019年在5奈米趕上台積電，沒想到希望又落空，外媒日前報導，傳出三星下猛藥，直接跳過4奈米、搶攻3奈米，但此一大絕招真能奏效？

科技產業iknow網站報導，三星從5奈米殺進3奈米恐遭遇兩大風險，一是、微縮晶片尺寸在提高效率的過程，必須有穩定的研發作為基礎，通常以前一代晶片製程來開發下一代晶片，三星若直接跳過，可能會失去解決4奈米所需的知識與經驗，技術反而落後台積電更多。

二是、每一代製程需投入龐大資金，三星此舉可能損失更多訂單。目前三星已獲得高通5奈米晶片訂單，若4奈米晶片在性能與功耗上優於5奈米，那麼將丟掉5奈米晶片大單。畢竟客戶下單5奈米製程一定會思考代工廠長期製程技術的成熟度以及對未來的承諾。

(中時電子報)