美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因警方暴力執法喪生，引發全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗議。
而梅根和夫婿哈利王子為了回應相關議題，日前在透過視訊，參與由「女王大英國協信託基金會」（Queen's Commonwealth Trust）舉行的全球年輕領袖會議時，呼籲由女王領導的大英國協，應該要承認令人不安的殖民歷史。然而，據《快報》（Express）報導，《每日郵報》（Daily Mail）編輯皮爾斯（Andrew Pierce）指出，梅根夫婦的批評站不住腳，並認為他們在向全球說教，批評大英國協時，應該先做功課，好好讀點歷史。
哈利警告，大英國協必須承認過去的「錯誤」，才能向前邁進。不過，據《電訊報》（The Telegraph）報導，牛津大學教授畢格爾（Nigel Biggar）說，無論是看大英帝國，或是大英國協的歷史，都需要保持平衡。他認為，歷史就是歷史，大英國協並沒有什麼特別骯髒的祕密，足以令人引以為恥。雖然英國有過恐怖的奴隸制度，但也別忘了，英國人加以廢除的努力。
而劍橋大學大英國協歷史教授杜波（Saul Dubow）則指出，哈利與梅根有些很好的直覺，但對歷史的了解卻十分淺薄。對許多人來說，大英國協似乎是大英帝國的延伸。他指出，或許其中有部份真實性，但並不全然如此。歷史沒有單純的道德可言，當然大英國協也是如此。
如今大英國協的54個獨立成員國中，除了盧安達和莫三比克從未受英國統治外，其他絕大多數都曾受過大英帝國統治。
而大英國協1949年之所以成立，就是為了要促進和平、人權，民主與其他成員國所認同的核心價值。大英國協成員國加起來有超過24億人口，佔了全球人口的1/3。多年來，有國家加入，也有國家退出，而一些較小的國家會加入，是希望能藉由這平台，讓世人聽到他們的聲音。
雖然梅根夫婦批評大英國協讓英國人受傷，但更令他們心疼的，就是一輩子為國協付出的女王，竟然遭受孫子無情批評。長久以來，大英國協一直是女王心中最在意的一塊。
(中時電子報)
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