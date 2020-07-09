梅根和夫婿哈利王子參與女王大英國協信託基金會全球年輕領袖視訊會議

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因警方暴力執法喪生，引發全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗議。

而梅根和夫婿哈利王子為了回應相關議題，日前在透過視訊，參與由「女王大英國協信託基金會」（Queen's Commonwealth Trust）舉行的全球年輕領袖會議時，呼籲由女王領導的大英國協，應該要承認令人不安的殖民歷史。然而，據《快報》（Express）報導，《每日郵報》（Daily Mail）編輯皮爾斯（Andrew Pierce）指出，梅根夫婦的批評站不住腳，並認為他們在向全球說教，批評大英國協時，應該先做功課，好好讀點歷史。

哈利警告，大英國協必須承認過去的「錯誤」，才能向前邁進。不過，據《電訊報》（The Telegraph）報導，牛津大學教授畢格爾（Nigel Biggar）說，無論是看大英帝國，或是大英國協的歷史，都需要保持平衡。他認為，歷史就是歷史，大英國協並沒有什麼特別骯髒的祕密，足以令人引以為恥。雖然英國有過恐怖的奴隸制度，但也別忘了，英國人加以廢除的努力。

而劍橋大學大英國協歷史教授杜波（Saul Dubow）則指出，哈利與梅根有些很好的直覺，但對歷史的了解卻十分淺薄。對許多人來說，大英國協似乎是大英帝國的延伸。他指出，或許其中有部份真實性，但並不全然如此。歷史沒有單純的道德可言，當然大英國協也是如此。

如今大英國協的54個獨立成員國中，除了盧安達和莫三比克從未受英國統治外，其他絕大多數都曾受過大英帝國統治。

而大英國協1949年之所以成立，就是為了要促進和平、人權，民主與其他成員國所認同的核心價值。大英國協成員國加起來有超過24億人口，佔了全球人口的1/3。多年來，有國家加入，也有國家退出，而一些較小的國家會加入，是希望能藉由這平台，讓世人聽到他們的聲音。

雖然梅根夫婦批評大英國協讓英國人受傷，但更令他們心疼的，就是一輩子為國協付出的女王，竟然遭受孫子無情批評。長久以來，大英國協一直是女王心中最在意的一塊。

(中時電子報)