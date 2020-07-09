近期大陸長江流域進入汛期，各地頻繁出現嚴重的洪澇災害，受災省份與人數逐步增加。在氣候變遷造成極端氣候的影響下，可能讓災情打破紀錄。據大陸官方檔案，大陸建國以來洪災最嚴重的一年是1998年的「歷史罕見特大洪災」，災情遍及29省，災民2.23億，死亡4150人。尤其是當年各地偷工減料的水利防災設施全部沖垮，讓當時的總理朱鎔基痛斥為「豆腐渣工程」，成為傳頌一時的話題。

1998年的特大洪災發生時間如同過往的汛期，發生在6月中旬—8月下旬整個夏季期間，當時除了長江出現多達8次洪峰衝擊流域各省之外，北方的嫩江、松花江流域也出現歷史上罕見的特大洪災。最後統計全大陸有29個省區市遭受不同程度的洪災，災民人數與死亡人數都創下歷史最高紀錄，倒塌房屋685萬間，洪水淹沒2000多萬公頃土地，經濟損失達2551多億元人民幣，其中災情較嚴重的為江西、湖南、湖北、黑龍江、內蒙古和吉林等省。

為搶救災情，大陸官方動員政府與民間共800多萬人，解放軍和武警部隊調動多達66個師旅和武警總隊，總兵力27.4萬，加上民兵預備役部隊500多萬人，與動用大量車輛、舟艇、飛機和直升機，動員救災人力裝備規模都創下史上最高紀錄。

這一年洪災的主要原因還是因為降雨量過大、過於集中，人為影響的長期因素則是河流上游森林砍伐過量、水土流失嚴重，短期則是貪腐官僚製造的「豆腐渣工程」。此語出自於國務院總理朱鎔基巡視江西九江市災情時，因九江新築的防洪大堤不堪一擊，遇水即垮，朱鎔基怒斥為「豆腐渣工程」，大陸各地隨後也接連揭發貪污腐敗而產生的各種官方工程，「豆腐渣工程」成為當時最流行話題，也成為批評官僚藉工程貪污的代名詞。

(中時電子報)