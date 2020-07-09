新冠肺炎疫情雖較趨緩，但樹林警分局仍不敢大意，為維護學幼童就學乘坐車輛安全，針對轄內國小、安親(補習)班及幼兒園接送熱門地點及時段，加強稽查白牌、超載、無照駕駛、闖紅燈、危險駕駛、改裝川字座椅等違反道路交通管理處罰條例之違規行為，規劃7月6日至10日連續5天取締學幼童車專案稽查勤務，經統計109年1至6月份，攔檢稽查共計163輛，取締交通違規3件，函送設備不符規定者予教育局4件，並持續與教育局、監理單位合作，除了針對違規車輛追蹤及複查外，並輔以科技設備監控常遭查獲違規車輛之行駛軌跡，分析違規熱點加強查緝。

分局長張明和提醒，處罰取締並非目的，而是置重點於確保孩童乘車安全，並籲請業者務必使用合法及安全之合格車輛接送。另按幼兒教育及照顧法第26條規定，載送幼童應以經主管機關核准之幼童專用車輛為之，車齡不得逾出廠10年，其規格、標識、顏色、載運人數應符合法令規定，並經公路監理機關檢驗合格，且車輛駕駛人應具有職業駕駛執照，並配置具教保服務人員資格，或年滿20歲以上之隨車人員隨車照護，以確保學幼童上、下學交通安全。

幼童安全是重要之課題，樹林警方也將持續針對幼童車加強檢查是否仍有違規超載或改裝學幼童車之車輛，除讓家長能安心，同時藉機提醒孩童「戴口罩、勤洗手」正確觀念；民眾行車若遇幼童車時，亦請減速慢行，共同維護未來主人翁安全的交通環境。

(中時 )