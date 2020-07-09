正妹不論是男是女都愛看，尤其穿著比基尼的正妹更是容易吸引人。有女網友分享了一位比基尼辣妹讓嬰兒騎在肩膀上的照片，引起網友暴動求認識，只見原PO默默表示：「別懷疑，她我娘親，肩膀上的是我兒子」，年齡曝光後更讓人不敢置信，直呼不科學。

一張比基尼辣妹照引發網友暴動，原PO淡定表示這是她的母親，已經快50歲了，讓網友直呼不科學 (圖／爆廢公社)

女網友在「爆廢公社」貼出比基尼辣妹在泳池讓小嬰兒騎肩膀的照片，正當大家暴動時，原PO表示「不用懷疑，她是我娘親，肩上的是我兒子」，更補充「媽媽22歲生我，我25生兒子」，也就是說照片中的女性已經快要50歲了，也讓原PO得意的說「生了三個孩子身材還是一樣好」。

網友也紛紛留言：「這實在太不科學」、「基因太強大了」、「這去夜店馬上被搭訕」、「快50歲身材也太辣」、「我還以為照片中是母子...」、「說30歲我都信」、「沒關係，我可以認識外婆嗎」、「這身材、這臉蛋，真的太逆天了」。

(中時電子報)