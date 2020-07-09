正妹不論是男是女都愛看，尤其穿著比基尼的正妹更是容易吸引人。有女網友分享了一位比基尼辣妹讓嬰兒騎在肩膀上的照片，引起網友暴動求認識，只見原PO默默表示：「別懷疑，她我娘親，肩膀上的是我兒子」，年齡曝光後更讓人不敢置信，直呼不科學。
女網友在「爆廢公社」貼出比基尼辣妹在泳池讓小嬰兒騎肩膀的照片，正當大家暴動時，原PO表示「不用懷疑，她是我娘親，肩上的是我兒子」，更補充「媽媽22歲生我，我25生兒子」，也就是說照片中的女性已經快要50歲了，也讓原PO得意的說「生了三個孩子身材還是一樣好」。
網友也紛紛留言：「這實在太不科學」、「基因太強大了」、「這去夜店馬上被搭訕」、「快50歲身材也太辣」、「我還以為照片中是母子...」、「說30歲我都信」、「沒關係，我可以認識外婆嗎」、「這身材、這臉蛋，真的太逆天了」。
文章來源：爆廢公社
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。