嘉義縣消防局捐贈退役雲梯車給吳鳳科大消防系。（張亦惠攝）

嘉義縣消防局8日在吳鳳科技大學舉辦捐贈退役雲梯車儀式，供消防系學生教育訓練使用，希望藉此培育優良的消防人才，現場消防系的學生也現學現用，在雙福分隊的指導下，操作起雲梯車來。

嘉義縣消防局為了強化消防救災設備，在縣府及議會編列了近4000萬元經費，添購全新的消防雲梯車、水箱車等救災設備，而原先服役20多年的雲梯車則捐贈給縣內吳鳳科技大學消防系，供消防系學生在學校教育訓練所用。

嘉義縣消防局局長呂清海指出，本次退役的雲梯車隸屬雙福分隊，就在吳鳳科大附近，該車服勤已超過20年，雖車齡較高，但性能都良好，本次捐贈給吳鳳科大消防系，也希望能藉此培養更多優秀的消防人才，充實消防救災人力與素質。

吳鳳科大校長蔡宏榮說，吳鳳消防系是第一個在警政體系外設立給一般大學生就讀的科系，已經培養了將近180位學生考上消防員，還有200多位學生通過考選部消防設備師士考試，今年初學校聽聞嘉義縣消防局有車況良好的雲梯車要除役，便積極爭取退役車輛進入校園，提供更多讓學生實習操作消防機械的機會。

蔡宏榮強調，由於災害類型日趨複雜，消防救災所需面對的挑戰也日趨嚴峻，感謝消防局捐贈這部消防雲梯車，讓學生有更良好的教育訓練，在人員的教育訓練上將可創造更符合實際的消防救災技能。

(中時 )