談詩玲即將推出台語新專輯《無心石》，睽違一年新專輯，因為疫情差點難產，談詩玲坦言新專輯籌備期間，歷經許多事，這也是自入行以來，自己面臨最大的挑戰，錄唱新歌，忙工作又要為老公操心，心力交瘁，經常淚崩，曾跟公司提議可否暫緩專輯錄製，很感謝老公的陪伴鼓勵下燃起鬥志，讓新專輯順利完成。

而新歌找來楊哲深情對唱，拍新歌MV營造高冷系情歌氛圍，兩人卻頻頻笑場，談詩玲笑說只要看到楊哲我就想笑啦，提到好交情，談詩玲爆料有次活動楊哲自屏東北上，遲到一小時，讓我一人在台上撐場演出，卻只見他一派優閒的忽然現身舞台，「少根筋的個性讓我又氣又無奈啦」，而兩人近年來合作對唱情歌，默契十足，讓不少粉絲誤以為談詩玲為楊哲的老婆。而楊哲卻有不同的見解，楊哲笑說我老婆才30歲，這代表著談詩玲美魔女的青春形象被粉絲認證，這是件很酷的事，而談詩玲則笑回：「感謝楊哲的獨到讚美！」

(中時 )