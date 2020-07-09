今（9）凌晨0時54分花蓮發生規模4.6地震，中央氣象局指出，震央位在花蓮縣富里鄉，即在花蓮縣政府南偏西方 89.7 公里。

地震深度21km，最大震度花蓮、台東3級；嘉義2級。

(中時電子報)

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