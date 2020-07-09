0：54地牛翻身！花蓮發生規模4.6地震 最大震度花蓮、台東3級 03:462020/07/09 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（9）凌晨0：54分花蓮發生規模4.6地震。最大震度花蓮、台東3級。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（9）凌晨0時54分花蓮發生規模4.6地震，中央氣象局指出，震央位在花蓮縣富里鄉，即在花蓮縣政府南偏西方 89.7 公里。 地震深度21km，最大震度花蓮、台東3級；嘉義2級。 (中時電子報) #花蓮 #54 #發生 #規模 #4.6 也許您會感興趣 推薦閱讀 英文偏易 疫情選舉猜題槓龜 04:102020/07/05 生活新聞 長女點頭嫁王偉忠哭成豬頭 04:102020/07/05 娛樂新聞 07：28花蓮發生規模4地震 最大震度花蓮、宜蘭4級 07:332020/07/05 生活 林志炫54歲生日驚見戴氧氣罩住院 經紀人吐實… 18:522020/07/05 娛樂 總統促查明事故 藍委疑少校扛責 04:102020/07/06 社會新聞 象最快周五封王 04:102020/07/06 運動天地 印度雷擊意外頻傳 官方報告：罹難者大多為農民 13:202020/07/06 國際 陸數位經濟全面滲透 去年經濟增加值達35.8兆人民幣 11:092020/07/06 兩岸 陸開放式互惠基金 前五月規模增20％ 04:102020/07/08 全球財經 花蓮高中職免試入學 花蓮率取率高達99.9％ 18:382020/07/08 寶島 生活熱門新聞 露黑森林假coser為何遭圍剿？動漫圈曝關鍵原因：超生氣 - 生活 日本女學生接觸者全陰性 ICU醫曝「最可能答案」 - 生活 老爸從小不准家人碰自己「神聖書櫃」 女兒長大後一翻崩潰：男人... - 生活 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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