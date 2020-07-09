近期因為連續大雨，導致大家對於三峽大壩潰壩的話題非常關心，甚至有人從衛星空拍照判斷，三峽大壩已經出現變形，引起不少人擔心，對此中國大陸註冊測繪師張寒軒表示，衛星空拍照的三峽大壩之所以會「歪斜」，是因為Google把影像拽偏了！

（圖／翻攝自觀察者）

根據陸媒《觀察網》報導，中國大陸官方統計上半年洪災，已經導致26省市共1770萬人受災、271人死亡，而三峽大壩每天往下游注入「302個西湖」的水量，長江水位也因此暴漲，也有網友害怕大壩潰堤，PO出三峽大壩衛星空拍照，驚呼大壩歪了。

不過中國大陸註冊測繪師張寒軒則是見怪不怪，他表示，「每次一到夏天，三峽大壩的謠言總是跟著強降雨一起到來，不是變形就要潰壩，今年當然也不例外。」

（圖／翻攝自觀察者）

張寒軒解釋，Google地圖顯示該區地形常會有不準確情形，因此三峽大壩的衛星空拍圖會出現歪斜狀況發生，會有此種情況原因是「座標被處理過」，在沒有準確「高程數據」的狀況下進行系列微分糾正，就會出現某種程度的誤差，所以是Google把影像拽偏了。

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(中時電子報)