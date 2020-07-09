根據世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，2020年上半年全球黃金ETF淨流入將近400億美元，打破2016年的全年紀錄，顯示新冠肺炎疫情期間，投資人對黃金需求強勁。

WGC表示，2020年1至6月，全球黃金ETF淨流入達395億美元，已超越2016年締造的全年淨流入紀錄，將黃金ETF持有量推升至新高水準。

2020年迄今金價累計大漲將近20％，目前約在每盎司1,820美元。金價在2011年8月勁升至每盎司1,891.9美元紀錄高點。

(工商 )