根據衛福部最新公布資料，大腸癌每年新增1萬6408名患者，居所有癌症之冠！再加上許多名人如豬哥亮、賀一航、李國修等皆因大腸癌而辭世，立委余天女兒余苑綺5年前也確診大腸癌3期，熱愛養生竟中鏢，更讓許多民眾心慌，擔憂「下一個會是我」。

32歲的許小姐不曾想過，卻依舊發生了。「2年前我開始常常便秘，有時放屁還會出現暗紅色血漬，我以為只是痔瘡。」許小姐喜歡吃蔬菜水果，家族中也沒有癌症病史，但最後確診大腸癌第3期，大嘆「沒想到是自己」。

陳皇光指出，大腸癌初期患者存活率相當高，採取積極預防的篩檢方式，能夠大幅降低死亡率。（圖／彭子桓攝）

類似許小姐的案例不勝枚數，根據國泰健康管理中心2017~2019年共26.7萬件資料，在罹患大腸癌的患者中，92%沒有家族史、72%無症狀。「這顯示若要依據危險因子去預防大腸癌，很可能錯失治療先機，因為根本沒有任何警覺心！」

國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光說，大腸癌分為0~4期，0期與1期時的5年存活率高達9成以上，2期為75%，3期降為40%~60%，4期則是30%以下，部分患者甚至只剩1成。若能及早治療，差異就如同天與地一般懸殊，預防之道就在於「3個密技」，包括調整飲食、定期糞便潛血與大腸鏡篩檢。

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(中時電子報)