如果仍然不幸產生大腸瘜肉，那就要盡早發現、並盡快消滅它，此時就要接著採取第二密技。「最普遍又有效的就是糞便潛血檢查。」亞東醫院放射腫瘤科主任同時也是防癌教育基金會董事長及台灣癌症墓金會顧問的熊佩韋說，隨著政府推行50~74歲每2年一次免費糞便潛血篩檢，大腸癌死亡率也明顯下降。

「如果有大腸瘜肉或腫瘤，就可能造成黏膜少量出血，但肉眼並無法分辨，透過糞便潛血檢查才能發現。」熊佩韋說，這是最簡單、又不具侵入性的大腸癌篩檢方式，就算50歲以下自費也僅需幾百元而已。

國健署副署長吳昭軍在記者會上表示，糞便潛血檢查陽性者若未進一步接受大腸鏡篩檢，罹患大腸癌的死亡率會增加64%。（圖／國民健康署提供）

不過，由於糞便中的血液在室溫下會被破壞，需要盡速將糞便送檢，所以超過半數的民眾雖然檢查結果異常仍不願複檢。「嫌麻煩啊！總覺得自己不會那麼倒楣。」但就算如此，根據國健署資料顯示，接受糞便潛血篩檢率為21.4%，且其中報告異常而接受定期複篩率為30%，則降低國人大腸癌死亡風險10％；預估若篩檢率能達40%，在同樣的複篩率下，可降低23%死亡率；若篩檢率達60%，則可降低36%死亡率，由此可見糞便潛血篩檢的成果。

醫師熊佩韋提醒，腺瘤性瘜肉若逐漸長大，10年後可能惡化成大腸癌。（圖／亞東醫院提供）

「但糞便潛血仍然有偽陽性、偽陰性的問題。」國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光說，根據健檢資料顯示，75%大腸癌患者進行糞便潛血檢查時無異常，但進行大腸鏡檢查卻發現惡性腫瘤，相較之下，大腸鏡檢查更加精細。

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(中時電子報)