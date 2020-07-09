亞東醫院放射腫瘤科主任熊佩韋說，多數大腸瘜肉經過3~5年時間才會有進一步變化，真正癌化約需10年光景，如果大腸鏡檢查完全無瘜肉及腫瘤，可5-10年複檢，若只有少數低風險瘜肉，每隔3~5年進行大腸鏡篩檢即可，但如果醫師認為有家族史、瘜肉數量多或有進行性變化、清腸不乾淨恐影嚮檢查，則有必要增加檢查頻率，總之，還是依專科醫師建議為主。

「但應該不需要年年做大腸鏡！」熊佩韋說，大腸鏡檢查雖然較為精準，但若不符健保資格，就至少須自費3000~6000元，甚至可能更昂貴，而且檢查前必須確保腸道已經清空，所以需要先進行低渣飲食、吃瀉劑及大量喝水等清腸準備，對有些人來說難以忍受，但若是清腸做得不切實，也會影響檢查準確性。

醫師熊佩韋提醒，腺瘤性瘜肉若逐漸長大，10年後可能惡化成大腸癌。（圖／亞東醫院提供）

不只如此，大腸鏡屬於侵入性檢查，長達1公尺多的腸道內有許多彎曲處，腸道神經又相當敏感，如果腸道結構較狹窄或過去腹腔有發炎、創傷或手術等，再加上檢查技術等因素就可能傷害腸壁，雖然機率非常小，但仍可能造成腸穿孔，萬一引發腹膜炎就會危及性命。

若有以上這4種顧慮，可考慮電腦斷層檢查，電腦斷層又被稱為「虛擬內視鏡」，是以大量高解析度的電腦斷層平面影像並重組成三度空間的立體虛擬動畫影像，對於因腸道狹窄、沾粘、過度彎曲不適合進行大腸鏡或因個人因素拒做大腸鏡者可考慮這類檢查，但病灶太小不易發現，且同樣有輻射線疑慮。

篩檢能夠提早發現腫瘤，但若有相關危險因子更要當心，研究顯示，若是曾有1位一等親罹患大腸癌，罹癌機率較一般人增加2~3倍，若有2位以上一等親罹癌，機率更是增加4~6倍。

國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光建議若有家族史，應提早在30歲後進行大腸鏡檢查；無家族史則在40歲後開始篩檢。如果發現排便習慣改變、大便變得較細、經常脹氣、出血，且這些症狀在3個月內反覆出現，就該立即就醫，才能確保腸道健康。

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(中時電子報)