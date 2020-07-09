台北市松山區小豪宅預售案「松蔦青語」於今年329檔期逆勢開賣，沒想到事隔3個月，卻傳出建商「大家地產」因私吞危老獎勵容積及涉嫌偽造文書，與地主、知名房仲作家陳泰源的父親爆合建糾紛。

新聞於昨(8)日刊登《周刊王》後，陳泰源擔憂生命將受到威脅，隨即在臉書發布不自殺聲明。

（圖／翻攝自臉書）

陳泰源控訴，建商與陳家於簽署的合建協議在危老頒布前，卻背著地主申請危老私吞獎勵容積，且過程中涉嫌偽造文書，甚至不給選屋就開賣，雙方幾經協調無果，只好對簿公堂，「我將發表『不自殺聲明』，力抗惡質建商到底，避免無辜消費者捲入『一屋二賣』的風險！」

「大家地產」董事長卓家雄被陳俊發父子爆料，不但以偽造文書方式申請危老重建條例，還不讓陳家選屋。（圖／王永泰攝）

攤出相關事證，陳泰源直指「大家地產」3大罪狀：一、建商拿地主印章私自申請危老重建條例，連附給信託銀行的補充協議，都不是地主簽名的原件。二、原協議一樓設計成3間店面，陳姓地主可分回面寬4.8米的店面，建商卻擅自改為4間店面，陳家分到的店面寬度僅剩3.3米。三、建商不等地主完成選屋就搶先公開，恐導致「一屋二賣」。

今年329檔期，「松蔦青語」打著「防疫宅」名號逆勢開賣，改建前門牌為松山區饒河街119號、121號、123號3戶連棟透天厝一起合建，面積共200.55坪，其中121號是控訴地主陳俊發所有，土地坪數為69.575坪。

本刊記者6月18日前往「松蔦青語」基地拍攝，當時正在進行地下連續壁擋土工程，全案預計2022年下半年完工。（圖／黃威彬攝）

陳泰源說「我爸媽只是單純小老百姓，一直秉持互信，直到今年1月父親帶著全家開心前往選屋。卓家雄(大家地產董事長)要把5樓以下最差的戶型都給我們，並在我爸媽及家中一個幼稚園小朋友面前大小聲，我們才警覺到這家公司有問題，以及我們可能面臨的處境，之後調閱所有文件資料，才發現這間公司偽造文書、私吞危老獎勵容積。」

「大家地產」附給信託銀行的補充協議，並非地主簽名之正本，而是另擬了一份無「附件內容」的版本，並私自蓋上地主印章。（圖／讀者提供）

起初，陳泰源並無插手父母與建商的合建協議，直到1月選屋不成，正式撕破臉後，才立即停下手中工作，回家幫父母整理祖厝與建商合建的全盤資料及查證。「聽說（松蔦青語）快要完銷，但我們到現在都還沒選屋，很難想像，這麼爭議的案件若是『一屋二賣』，未來會有多少受害者。」陳泰源出面為父申冤。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)