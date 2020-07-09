就在危老重建條例剛滿3周年之際，本刊接獲地主陳俊發投訴，「建商『大家地產』未經地主同意，私自申請危老獎勵容積，並附給信託銀行偽造的補充協議，且地主尚未選屋即銷售，可能導致一屋二賣。

地主兒子正是知名房仲作家陳泰源。不只前述爭議，「我們是3間店面當中最寬的一間，現在竟然縮小成僅四分之一；建築圖面沒有經過我們簽認，建商就私下蓋我們的印章送審申請建照。」陳泰源一說完，陳俊發接著翻出資料指證歷歷地表示，「所有文件都是建商拿了地主印章蓋了就送件，其中，重建計畫切結書一位地主有親簽，我自己這份只有蓋章，建管處竟然就收件？」他質疑台北市府審查人員有放水之嫌。

究竟都更重建同意書及相關契約，地主是否要「簽名加蓋章」？在都更界說法不一。有人說：「二者都要，不然不會收件，非常嚴！」也有人指出，「因為地主已經百分百同意改建，所以只要蓋章無需親簽。」更多業者直言：「其實嚴謹程度，取決於承辦人員。」

預售案「松蔦青語」即位於饒河街夜市內，該夜市美食多不可數，旅客造訪量大，因此店面寬度即決定了店面價值。（圖／黃威彬攝）

對此，台北市建管處副總工程司洪德豪回應，「建管處審查危老重建計畫，同意書當由本人簽名或蓋章，若土地已信託給銀行，由銀行出具申請危老同意書即可。」本刊記者追問，為何重建計畫切結書清楚載明「簽名並蓋章」，卻蓋章就能送審過關？洪德豪則說，「根據《民法》，如有用印章代簽名者，其蓋章與簽名生同等之效力。」

法揚知識整合顧問經理白宗益認為，簽名能否以蓋章替代，行政機關或許有解釋的空間，但政府推動都更重建卻因行政作業不夠嚴謹，讓業者有機會在申請文件的內容便宜行事，使不肖業者有機可乘，「大部分民眾專業知識不足，主管機關審查更應以嚴謹標準，為民眾把關才對。」

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(中時電子報)