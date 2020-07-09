危老條例剛滿3周年之際，本刊即接獲地主投訴遭建商欺壓的危老糾紛案。地主兒子正是知名房仲作家陳泰源，「為了不要讓無辜消費者日後捲入『一屋二賣』的風險。」陳泰源挺身揭露此事，並稱「我將發表『非自殺聲明』，力抗惡質建商到底。」

陳泰源提及北市松山區預售案「松蔦青語」地主最初是和已倒閉的「寶吉第建設」協議合建，後來經寶吉第總經理蘇義閔介紹改由卓家雄的大家地產接手，當時介紹說卓是寶吉第的股東，讓他現在回想起來更是憂心。

「寶吉第建設」曾爆出「一屋二賣」坑殺消費者的新聞，最後為了避債宣布破產。事後陳泰源調查發現，「2016年，卓家雄已是本案『起造人之一』，直到寶吉第建設宣布破產後，卓家雄成立『新』公司，也就是『大家地產』來賣此案。我們事後懷疑『大家地產』根本就是『寶吉第2.0』。」

早期陳家從事棉被買賣，圖為陳媽媽懷抱著陳泰源在饒河街《隆興棉被店》2號店前合影。（圖／讀者提供）

地主陳俊發夫妻倆後悔莫及當初並未找專業人士把關合約，急喊「這是我爸媽留下的唯一祖產，千萬不能讓建商蠻橫侵占！」「我們透過多方管道請『大家地產』停止銷售，對方卻不予理會。」陳泰源感嘆地說：「信託銀行『瑞興』身為受託人，也不願意主持公道，不但不幫忙把關持續撥款，還要我們自己和建商協商。」

在房仲業已有10年資歷的陳泰源表示，很清楚挺身指控建商可能會面臨什麼樣的風險，因此打算提出「不自殺聲明」。陳泰源說，法院訴訟曠日廢時，再拖下去，一屋二賣的房子只會越多，「想要購買『松蔦青語』的民眾，一定要等到我們地主與建商確定和解之後才入手。『寶吉第事件』絕對不能重演！」

危老重建上路3年來，全台申請件數共1370件，核准632件，不時傳出糾紛，危老重建推動師彭彥祥提醒，民眾在和建商談都更危老重建，應聘請專業人士諮詢合建契約的合理性，很多地主都認為契約每個字都看得懂，但是經過諮詢解說才知道陷阱藏在細節裡，或經常因爲條件與承諾未清楚表達在文字中，以致事後各自表述產生爭議；此外，最重要的是一定要選屋完成在讓建商拆屋，以及慎選誠信建商，若沒有誠信，分配條件再好，未來還是可能會吃虧。

此外，法揚知識整合顧問經理白宗益則分析，「類似爭議案件，建商不怕地主提告，因為官司一打3至5年，房子早已售出；若建商敗訴頂多補價金，地主很難拿到期待的坪數或房屋。」

面對陳泰源等人的指控，卓家雄表示，在雙方合建契約裡頭，並無約定公開銷售需以地主完成選屋為前提，不會有一屋二賣的情況，公開銷售程序都在銀行信託下進行，也都根據合法程序，所有指控子虛烏有，與地主之爭議事項，皆已進入司法程序。對於危老獎勵分配問題，卓家雄透過律師強調，將依雙方合建契約分配固定坪數，與獎勵坪數無關。

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(中時電子報)