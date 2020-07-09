去年國民黨總統初選期間，鴻海集團創辦人郭台銘前往城隍廟拜拜，被時任國民黨立委陳宜民酸說：「在城隍廟發誓沒兌現會被車撞死」。城隍爺是陰間的行政與司法的地方首長，不僅保護地方民眾安全、照顧地方經濟，同時也是司法官，過去農業社會裡民眾若有糾紛，常會到廟斬雞頭發誓，請求城隍爺主持公道，也深信若有作奸犯科者，會遭到城隍懲罰。

「城隍」的「城」是指城牆、「隍」則是無水的護城河，是保護城市與居民的神祉，有如當地的父母官；「台北霞海城隍廟」文宣長吳孟寰說，城隍爺就像當地的市政府，廟內有包含有民政、文化與警察等各局處的神明為民眾服務，甚至還有類似「觀傳局」的「月下老人」，也有提升城市的經濟發展的「五路財神」。

在安座、建廟或聖誕當天，城隍爺會出巡訪查管轄的範圍，常有八家將開路，保佑合境平安。（圖／霞海城隍廟提供）

民俗宗教學者謝宗榮說，城隍的信仰跟清代以前的行政體系有很大的關係，只要有城市、就有城隍，而不同級別的行政機構有不同級別的城隍，都、省、州、廳與縣級的城隍爵位都不一樣，甚至鄉、鎮也有自己的城隍；他說，在過去，各地信徒所供奉的大都是本地的城隍，但台灣是移民社會，所以也可見到當年移民從大陸家鄉帶來的守護神，霞海城隍就是其中一例。

常結合宗教與各類活動的「台北霞海城隍廟」，在第三屆「戲春大稻埕」時，集結24台老古董車繞場，場面十分壯觀。（圖／霞海城隍廟提供）

吳孟寰說，「霞海城隍」原在大陸福建泉州府同安縣的「霞城」，因為廟的原址靠近「臨海門」，因此得名。「霞海城隍爺」在一八二一年隨移民渡海來台，原本是台北艋舺地區同安移民的宗教中心，一八五三年發生「頂下郊拚」械鬥事件，住在下郊的同安人家園遭放火焚毀，離開時不忘救出城隍爺的神像，最後輾轉逃到大稻埕落腳，並於一八五九年建成現在佔地只有四十六坪大的「霞海城隍廟」。

「台北霞海城隍廟」文宣長吳孟寰說，廟方常結合文化活動，之前舉辦城隍爺搭龍船的水巡儀式，吸引不少民眾爭相參與。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)