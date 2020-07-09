城隍爺是陰間的行政與司法的地方首長，不僅保護地方民眾安全、照顧地方經濟，同時也是司法官，過去農業社會裡民眾若有糾紛，常會到廟斬雞頭發誓，請求城隍爺主持公道，也深信若有作奸犯科者，會遭到城隍懲罰。

「城隍原本是職務神，後來有些民間傳說，才讓名人死後也被封為城隍。」謝宗榮說，城隍是管理、守護城市的神祉，隨城市而產生，而不若其他人格神有其修道成仙的過程，但後來傳說，只要累積足夠的功德，水鬼也可以當城隍，還有一些受人景仰的名人，例如南宋末年的民族英雄文天祥，死後也被人奉為城隍爺。但謝宗榮指出，人化為城隍是少數，大部分地方祭拜的還是城市本身。

「台北霞海城隍廟」文宣長吳孟寰說，廟方常結合文化活動，之前舉辦城隍爺搭龍船的水巡儀式，吸引不少民眾爭相參與。（圖／報系資料照）

謝宗榮說，城隍爺代表一個行政區域的地下長官，而台灣早年因為吏治不是很清明，民眾發生糾紛不願告官，反而是到當地的城隍廟請求主持公道，所以才有「寧信城隍、不信官府」的說法；然而，因為信眾認為陽間的官吏管不到神鬼界的事務，到現在還是有向城隍爺「告陰狀」的習俗。

位在台北市大同區大稻埕的「台北霞海城隍廟」，是一座歷史悠久的知名廟宇，常有觀光客前往參拜，占地約46坪。（圖／報系資料照）

因為城隍爺並非由特定的人得道列入神籍，所以一般來講，以建城日或是安座的日子為慶祝日，有時也稱做「聖誕」，像是位在台北市的台灣「省城隍廟」，就是以十月二十五日光復節做為聖誕；彰化的「彰邑城隍」聖誕是農曆六月十五、「新竹都城隍」則是農曆十一月二十九日。

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(中時電子報)