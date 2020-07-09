小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】紙本券吃緊 可能有人領不到

振興三倍券開放紙本預約及數位綁定，截至昨天才8天突破千萬人：第2波紙本預購券昨天上路，高達8成6仍選紙本券，預料15日起的郵局現場領取將增加，估計在800萬到1000萬人之間，對領取作業是大挑戰。

【2】錢淹腳目 富商捧上億現金買豪宅

資金行情盛宴，不僅讓股市出現噴井行情，在豪宅市場，更出現有人捧著上億元現金買房！最新實價揭露資訊，士林「太子華威」2筆新交易，2樓總價9935萬，和11樓戶總價1億815萬，都是以現金購入，此外朱崙街「至真」3樓戶，總價8400萬，也無貸款，再度凸顯市場現金充沛，富商巨賈紛紛出脫手頭資金買房避險。

【3】川普性格危險 白宮駁滿紙荒唐

美國總統川普姪女瑪麗，大揭叔叔瘡疤的新書，因需求強強滾，將提前在14日出版，各媒體7日收到書後紛紛爆料。書中揭露川普找槍手代考，才混進長春藤名校；稱叔叔見她穿泳裝，竟大讚她胸部豐滿。擔任臨床心理師的瑪麗還指川普的行徑肇因於童年時，受「高功能反社會人格」父親情緒虐待。

【4】涉港寧拙勿巧 貿然反制小心內傷

《香港國安法實施細則》涉及侵害我管轄權，在蔡英文總統表態，不排除祭出反制措施下，各類反制「假想劇本」也隨之出爐；歸納起來不外乎撤回我駐港機構、停用《港澳條例》與取消對港優惠待遇等3大方向。然而一陣義憤填膺後，台灣仍得深思，反制香港究竟「傷了誰」？千萬別偷雞不成蝕把米。

【5】小豬多人運動被虧跟不上

羅志祥（小豬）今年4月被前女友周揚青爆料愛約炮、多人運動等私生活混亂，演藝事業一夕全毀，至今仍神隱未露面。據《時報周刊》報導，小豬本月初被直擊和邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）兄弟檔等人赴新北籃球場打球。毛弟8日出席籃球公益記者會，他表示時常會約藝人好友打球，上次和小豬打球是7年前，這次一群人相約，自我調侃算「多人運動」，對於小豬近況，毛弟坦言「他變瘦了」。

(中時電子報)