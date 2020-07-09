2018年市長選舉，作家吳祥輝取得葛特曼著作《屠殺》中文版授權，還將葛特曼本人邀請來台開國際記者會，直指台北市長柯文哲涉入大陸活摘器官行為，葛特曼還批柯是「Liar（騙子）」，讓柯動怒喊告。經檢方1年多的調閱資料後，柯預定今(9日)上午10時赴台北地檢署說明。據了解，柯文哲將在庭訊後，將發表聲明，但不接受訪問。

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）指控柯是「騙子（liar）」，讓柯再陷大陸「活摘器官」風暴。當時柯要求葛特曼限期道歉未果，委由律師與競選辦公室團隊，於2018年10月赴台北地檢署按鈴控告葛特曼涉誹謗及違反選罷法。律師強調，對於政治工作者來說，名譽與誠信是底線，不容退讓。葛特曼則主動至地檢署接受偵訊，事後請回。經1年多的調閱資料後，北檢決定在今天傳喚告訴人柯文哲到北檢第五辦公室(前最高檢察署特偵組辦公室)訊問，預計全案可能近日即將偵結。

葛特曼控柯是騙子（liar）一事，柯當時表示，本來不想理會葛特曼，但是葛特曼用了liar這個字，「我在美國住過，知道這是非常嚴重的指控」。柯更表示要逐條問葛特曼，講清楚什麼是liar，講不出來律師會處理，「你要當打手，我就讓你當個過癮！」

(中時電子報)