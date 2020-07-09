中衛口罩顏色眾多，吸引民眾購買，幾乎一上架必掃光，Yahoo奇摩購物中心今早11點開賣6顏色的成人口罩，有粉、藍、酷黑、海芋黃和麥飯石灰可選，兒童口罩則有藍胖達，而PChome24h也將在今天下午3點開賣迷彩顏色的中衛口罩，各通路販售細節《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（9日）早上11點開賣中衛成人和兒童口罩，成人有粉、藍、酷黑、海芋黃和麥飯石灰，盒裝50入，售價300元；兒童則有藍胖達款可選，盒裝30入，售價260元，另也有匠心、摩戴舒醫療口罩可買，每人限購1盒。

中衛口罩搶起來！PChome24h今下午三點開賣。（圖／翻攝自PChome24h）

●PChome24h

今天（9日）下午15點開賣中衛口罩，有軍綠迷彩、酷黑迷彩兩種顏色可選擇，每盒30片裝，兩盒一組，售價600元；另也有搭配防疫產品，售價524元。

●蝦皮購物

今天（9日）下午5點開賣台灣製醫用口罩，詳細款式、價格依網站為準。

【藥妝藥局】

●屈臣氏

明天（10日）屈臣氏網站將釋出1800盒中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑3種顏色，一盒50片售價300元。

●康是美

每周五固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，一盒50片售價299元，每人限購一盒。

●寶雅

寶雅開賣萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購一盒。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，單盒50入，顏色隨機出貨，售價289元，另也有搭配其他防疫產品的組合，售價依組合不同。

●大樹藥局

大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

●丁丁藥局

網路商店販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元；另也有箱入40盒，每盒50入可選。

(中時電子報)