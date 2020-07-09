受到新冠疫情影響，行政院推出「振興三倍券」要來刺激實體店面消費，然而預購人數也已經突破千萬，其中有超過85%民眾選購紙本券。不過，行政院三倍券官網的「常見問答」區域，原本刊登三倍券可以使用於高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票，未料，最新資料卻將「高鐵刪除」，引發質疑。

據《鏡週刊》報導，三倍券官網原本有一題問題是，「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票，是否適用？」答案為「1.可以使用三倍券購買高鐵及台鐵具使用期限之回數票。2.北捷1,280定期票，可累計三倍券消費額度。」但目前資料卻更改為「台鐵具使用期限的回數票或北捷1,280定期票，是否適用？」答案是「1.可以使用三倍券購買台鐵具使用期限之回數票。2.北捷1,280定期票，可累計三倍券消費額度。」

然而，官網內容更動，引發外界抨擊擾民，也認為實在不合理。對此，經濟部官員回應，因高鐵公司認為購買回數票屬於儲值行為，三倍券不能適用，才會做出修改。

目前三倍券預購人數突破千萬大關，第二輪預購也從今(9日)起開跑，截至12日止，領券時間則從22日到31日止。經濟部表示，預約首波紙本三倍券的民眾，自7月15日起就可以到指定的通路領券，並開始消費。

(中時電子報)