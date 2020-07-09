香港新冠疫情在連續多日零確診後，再現爆發潮。衛生防護中心稱，7日新增的病例中，有5人的染病源不明；在8日又爆多處安養院、餐廳以及家庭群聚傳染，甚至被豁免檢疫的船員和機師出現確診，衛防中心更以「香港失守」來形容這波疫情。港府卻並未即時祭出有效措施，讓目前各校停課狀況不一、核酸檢測數量不足且仍未收緊限聚令，引起多名專家提出呼籲。

香港衛生防護中心8日宣布，截至下午5時至少增加24例初步確診病例，有19人屬本土病例；其中慈雲山港泰護老中心有4名住客及5名職員被診斷確診，且都與7日確診病例有直接關聯，該院住客目前已全數撤離。另外玉石樓彬記粥麵餐廳及佐敦新發茶餐廳同日再增確診病例；多處的群聚感染加上來源無法釐清，讓香港疫情相當嚴峻。

衛防中心傳染病處主任張竹君在記者會中表示，香港已出現疫情的第3波爆發，且有多人染病來源不明，彬記粥麵餐廳的病例更是可怕的「第三代傳播」。張坦言形勢不容小覷，嚴峻程度如同「香港失守」。

據武漢大學人民醫院呼吸重症科醫師張旃在醫學期刊《刺胳針》（The lancet）中介紹，新冠病毒突變及世代的傳播會隨不同時期的感染者，而顯現不同感染症狀；若到了第三、四代，即便已被感染也可能毫無症狀，會大幅增加檢疫難度。

因此，在傳染源不明，加上被感染者可能無症狀的情況下，香港恐仍有確診病例尚未被發現。港大感染及傳染病中心總監何（造字：木＋百）良8日上午向民眾呼籲，要對來源不明的確診病例做好心理準備，本土病例很可能會再持續增加。何（造字：木＋百）良強調，現行收緊防疫措施已刻不容緩，醫院應將座椅撤除、餐廳也必須下修人數容納上限，如此才有可能中斷傳播。

目前港府並未對所有返港人士進行核酸檢測，使邊境防疫出現漏洞；香港大學微生物學系講座教授袁國勇批評這樣的措施「很傻」，並指每日核酸檢測數量至少要提升到7500個才合理，不能每次都等到確診病例出現，才開始亡羊補牢。

袁國勇更指，第3波的疫情正好出現在港府宣布放寬限聚令的2周後，而日前葵涌嘉里物流中心以及沙田祿泉樓等地所發生的群聚感染，至今仍未找到隱形傳播鏈，因此未來幾天感染人數恐怕還會持續增加。

至於是否再度收緊限聚令？港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌認為，如果不明來源的病例仍然持續增加，港府就必須再度限制室內人數、學校單位必須實施停課，出現病例的社區也要實施相關管制。但新一波疫情很可能是起源於社區存在隱形傳播鏈，要找出來源，應針對從高危險地區返港的人士進行採樣留存較為保險，以防豁免檢疫措施出現漏洞。

面對遲遲沒有祭出有效手段的港府，有學校開出第一槍，率先宣布停課。位在沙田區的胡素貞博士紀念學校宣布，9日起全校提早放暑假；位在九龍的拔萃男書院則宣布自8日起停課，並進行消毒；其他亦有數間學校先後宣布停課，但由於港府並未統一下達停課令，也造成制度不一的亂象。

這波疫情罕見地讓多名專家異口同聲要求加強檢疫，但據港媒報導，衛生署雖對日前傳出群聚感染的沙田美和樓居民進行採樣檢測，但隔壁相連的德和樓卻因屬不同樓棟，因此不提供檢測。有不少德和樓居民表示，是看新聞才知道隔壁有人確診，一名黃姓住戶無奈的嘆道「防疫只能靠自己、不能靠政府」。

(中時電子報)