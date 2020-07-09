美股周二雖大跌，不過台股周三周選擇權結算，所以如預期撐在12100~12200相對高檔結算，終場指數以上漲77點收在12170點，成交量為2374億。

除非周三美股回神，否則台股在周選拉高結算後，短線易在高檔劇烈震盪或拉回整理，不過只要從8523點上來沿月線盤堅的慣性未改變前，目前仍是多方格局，月線支撐未來幾天將上移到11750~11800點上下，震盪逢回支撐仍是擇股偏多操作。

(時報資訊)