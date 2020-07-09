近期台灣各地白天常出現高溫日曬和午後雷陣雨，也讓一些交通繁忙的柏油路面出現龜裂的情形，國民黨南投立委許淑華今天就PO出幾張照片，表示自己和南投縣長林明溱到縣內名間鄉實勘道路，發現有多處路面有龜裂情形，「目前已向縣府經費均已核定」，將改善鄉民用路安全。

國民黨立委許淑華視察縣內名間鄉路面問題及溝渠淤積。(圖/翻攝自 許淑華臉書)

國民黨南投縣立委許淑華。(圖/翻攝自 許淑華臉書)

許淑華今早在臉書PO出幾張會勘照片，她表示，「到名間鄉實地會勘多處路面及道路側溝狀況。其中田中村中寮巷及新光村虎坑巷產業道路路面皆有龜裂情形，且多處使用水泥暫時填補。此外，投24及29線道路側溝淤積嚴重，每逢降雨水流宣洩不及，也時常造成路面淹水」。

因為上述「路段屬於人車來往密集道路，有改善之必要，許淑華說，目前經費縣府均已核定，完成後將提升附近居民用路安全」。

許淑華過去也多次在臉書秀出道路會勘照，上次2日是會同公路局養工處視察台16線多處迴轉半徑不足及路幅狹窄，造成會車困難的路段進行改善，也另外向該工程處爭取補助拓寬投97線0K至11K+295道路提升台16線及台21線之間的連結。

(中時電子報)