美新冠確診逾300萬死亡破13萬 川普和衛生官員公開鬧翻 07:562020/07/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普2日在白宮發表談話的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美新冠肺炎確診突破300萬 川普對新冠首席專家佛奇動怒 美國遭新冠肺炎蹂躪5個月，至今疫情依舊沒有減緩的跡象，確診人數周三已突破300萬大關，而死亡人數也超過13萬人。 然而，據CNN新聞網8日報導，就在疫情升高之際，美國總統川普和衛生專家間的爭執也愈演愈烈，從私下發牢騷，演變為聳肩不贊同，到雙方乾脆公開爭執。 而衛生官員說，會有這種結果，是因為他們在持續設法與這30年難得一見的公共衛生危機搏鬥，而感到士氣低落之際，卻要面對一位顯然對他們的工作既不了解，也不感興趣的總統。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #川普 #美國 #疫情 #確診 #死亡 #衛生官員 #佛奇 #爭執 也許您會感興趣 國際熱門新聞 不妙了！大批民眾湧入醫院重現 專家：美新冠疫情已淪自由落體 - 國際 梅根哈利太可悲 專家要他們批大英國協和女王前先讀好歷史 - 國際 終於認了！WHO：證據顯示新冠病毒會空氣傳播 最大恐懼曝光 - 國際 新冠會傷腦致命！患者出院反現幻覺、怪異舉止 學者憂重演百年前慘劇 - 國際 美新冠確診逾300萬死亡破13萬 川普和衛生官員公開鬧翻 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。