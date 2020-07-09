美新冠肺炎確診突破300萬 川普對新冠首席專家佛奇動怒

美國遭新冠肺炎蹂躪5個月，至今疫情依舊沒有減緩的跡象，確診人數周三已突破300萬大關，而死亡人數也超過13萬人。

然而，據CNN新聞網8日報導，就在疫情升高之際，美國總統川普和衛生專家間的爭執也愈演愈烈，從私下發牢騷，演變為聳肩不贊同，到雙方乾脆公開爭執。

而衛生官員說，會有這種結果，是因為他們在持續設法與這30年難得一見的公共衛生危機搏鬥，而感到士氣低落之際，卻要面對一位顯然對他們的工作既不了解，也不感興趣的總統。

(中時電子報)