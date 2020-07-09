智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）受惠警車、救護車及無人自駕公車專案集中出貨，2020年6月營收雙位數「雙升」創新高，帶動第二季營收同步雙位數「雙升」、創歷史地3高，上半年營收恢復成長、改寫同期新高。

鑫創電子2020年6月自結營收創5097.4萬元新高，月增達28.57％、年增達40.12％。帶動第二季營收達1.1億元，季增達24.5％、年增達34.71％，改寫同期次高、歷史第3高。累計上半年營收1.98億元，年增7.86％，成長率由負轉正、改寫同期新高。

鑫創電子第二季營收成長動能強勁，主要由於歐洲警車及火車專案出貨遞延效應發酵，美國警車、救護車專案需求增加，以及歐洲無人公車專案及東南亞、中東等大眾交通運輸系統專案陸續出貨所帶動，使整體表現顯著回升、表現優於去年同期。

展望後市，由於新冠肺炎疫情衝擊全球經濟及景氣、不確定因素增加，鑫創電子對下半年營運審慎看待，持續觀察影響狀況。法人認為，第三季出貨狀況尚待觀察客戶拉貨狀況，但仍看好第四季傳統旺季表現，目標全年營收繳出雙位數成長，獲利同步優於去年。

鑫創電子認為，由於各項無人車、5G建設及邊緣運算仍持續進行建設、甚至加速進行，公司仍正向看待產業中長期發展，將持續深耕AI智慧交通領域、發展5G邊緣運算產品，除擴大與現有客戶合作外，並致力開發歐美以外潛力客戶及專案客戶。

此外，面板大廠友達積極拓展物聯網（IoT）垂直應用領域，針對智慧交通領域攜手鑫創電子，雙方已於第二季簽署合作備忘錄（MOU）。未來將由鑫創電子擔任協力廠商，雙方共同提供汽車大廠系統解決方案，預期最快明年下半年導入新增專案，挹注營運成長動能。

(時報資訊)